AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI
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AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI

Ayasofya Camii'nde dördüncü cuma namazı vatandaşların yoğun katılımı ile kılındı.

14.08.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:19

Ayasofya Camii'nde dördüncü cuma namazı vatandaşların yoğun katılımı ile kılındı.

24 Temmuz tarihinde kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dördüncü cuma namazı kılındı. İbadete açıldığı ilk günden beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün kılınan cuma namazında da geniş katılım oldu. Cami içinin dolmasının ardından cemaat, Ayasofya Meydanı'nda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu. O anlar ise havadan görüntülendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılmak için Aksaray'dan gelen Gürhan Şişman,"İlk defa Cuma namazını kılmak nasip olacak. Gurur verici bir duygu. Çok mutluyuz. Cuma namazı kılmak için 800 kilometre uzaktan Aksaray'dan dün geldik. Bugün de burada bulunuyoruz" dedi. Talip Akıcı ise,"Burada çalışıyoruz. Her hafta buradayız. Tarihi bir zamandan geçiyoruz. Yıllardır beklediğimiz günlerdeyiz. Kapanana kadar her hafta burada olacağız. İnşallah da sonsuza kadar kapanmayacak" dedi.

AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI

Kaynak: DHA

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