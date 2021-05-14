Ayasofya Camii'nde bayramın 2. gününde cuma namazı yoğunluğu
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Ayasofya Camii'nde bayramın 2. gününde cuma namazı yoğunluğu

Ayasofya Camii'nde bayramın 2. gününde cuma namazı yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde kılınan cuma namazında yoğun katılım oldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde kılınan cuma namazında yoğun katılım oldu. 

İstanbul'un 1453'teki fethinden müzeye çevrildiği 1934'e kadar cami olarak kullanılan ve 86 yıllık müze statüsünün ardından 24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, dün ilk Ramazan Bayramı namazı heyecanı yaşandı. Bayramın 2'nci gününde ise Cuma namazını kılmak isteyenler vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı sayıda kişi alındı, vatandaşların bir bölümü avluda ve meydanda saf tuttu.

GAZZE İÇİN DUA EDİLDİ

Ayasofya Camii İmamı namaz öncesi okuduğu hutbede, "Şu mübarek günler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı, bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle" dedi. İşgal altındaki Gazze için dua edildi.

Ayasofya Camii'nde bayramın 2. gününde cuma namazı yoğunluğu
Ayasofya Camii'nde bayramın 2. gününde cuma namazı yoğunluğu
Ayasofya Camii'nde bayramın 2. gününde cuma namazı yoğunluğu
Ayasofya Camii'nde bayramın 2. gününde cuma namazı yoğunluğu
Ayasofya Camii'nde bayramın 2. gününde cuma namazı yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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