Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi Ayasofya Camii'nde ilk namaz için hazırlıklarda sona gelindi.

Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi

İSTANBUL - Ayasofya Camii'nde ilk namaz için hazırlıklarda sona gelindi. Camide müftülük görevlileri tarafından akustik ses testleri yapıldı.

Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, cami de akustik ses testi demesi de yapıldı. Ses sisteminin testi için Kur'an-ı Kerim okundu. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Kaynak: İHA