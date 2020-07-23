Ayasofya Camii'nde akustik ses denemesi Ayasofya Camii'nde ilk namaz için hazırlıklarda sona gelinirken, akustik ses testi denemesi de yapılıyor.

Ayasofya Camii'nde ilk namaz için hazırlıklarda sona gelinirken, akustik ses testi denemesi de yapılıyor.

Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, cami de akustik ses testi demesi de yapılıyor. Ses sisteminin demesi cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA