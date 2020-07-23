Ayasofya Camii, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle açılacak
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Ayasofya Camii, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle açılacak

DİYANET İşleri Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin yarın kılınacak cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle açılacağını duyurdu.

Ayasofya Camii, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle açılacak
23.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:46

DİYANET İşleri Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin yarın kılınacak cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle açılacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 86 yıl aradan sonra yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek program belli oldu. Saat 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam edecek. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.


Kaynak: DHA

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