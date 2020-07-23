Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için kapılar kaçta açılacak? Ayasofya cami açılışı kaçta?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için kapılar kaçta açılacak? Ayasofya cami açılışı kaçta?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya namaz kılınacak alanlara misafir girişlerinin kaçta başlayacağını açıkladı. Kadınlar için namaz kılma alanı olacak mı? Ayasofya Cami'de kılınacak cuma namazı için son ayrıntılar da belli oluyor. Ayasofya'da cuma namazı için girişler kaçta olacak? Namaz kılacaklar kaçta giriş yapabilir? Ayasofya'ya nasıl gidilir?

Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için kapılar kaçta açılacak? Ayasofya cami açılışı kaçta?
23.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:55

24 Temmuz 2020 tarihinde ibadete açılışı cuma namazı ile başlayacak olan Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ibadete açılmış olacak. Ayasofya Camii yarın cuma namazında cemaatine kavuşacak. Koronavirüs nedeniyle kısıtlı sayıda kişi cami içinde namaz kılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, caminin cumartesi sabahına kadar açık olacağını müjdesini verdi.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI | AYASOFYA CAMİ AÇILIŞI KAÇTA?

"Ayasofya Camimizi yarın cuma namazı ile birlikte ibadete açıyoruz. İstanbulla birlikte Ayasofya'yı medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla yad ediyorum. 86 yıl ibadetsiz kalan mabedi, ibadetle buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere, şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum.

Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşların yanlarında dört şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış.

Misafirlerimizin davetleri Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılıyor. Cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan alana gelinecek. Kontrol noktalarında polis tarafından arama yapılacak. Misafirlerimizin el ve sırt çantası getirmemelerini rica ediyoruz.

Namaz kılınacak alanlara misafir girişleri yarın sabah 10:00'dan itibaren sağlanacak. Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alındı. 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, toplam 101 ambulans görev yapacak.

İl dışından gelen misafirler için park yeri olarak Yenikapı etkinlik alanı tahsis edilmiştir. Misafirlerimiz Yenikapı'dan ücretsiz taşınacak. 200 metrelik mesafeye yürüyerek ulaşılacak.

Bütün misafirlerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz.

Ayasofya Camii sabaha kadar açık olacak."

Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için kapılar kaçta açılacak?

AYASOFYA CAMİİ KAÇTA AÇILACAK? AYASOFYA'DA KILINACAK CUMA NAMAZI İÇİN GİRİŞLER KAÇTA OLACAK?

Vali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, alanlara misafir girişi 24 Temmuz sabahı 10:00 itibari ile sağlanacak.

AYASOFYA CAMİİ'DE KADINLAR İÇİN NAMAZ KILMA ALANI OLACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olduğunu belirtti.

AYASOFYA CAMİİ'YE ULAŞIM NASIL OLACAK?

Vali Yerlikaya, bugüne özel olarak ulaşımın nasıl yapılacağını açıkladı: "Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan alana gelinecek. Kontrol noktalarında polis tarafından arama yapılacak. Misafirlerimizin el ve sırt çantası getirmemelerini rica ediyoruz."

Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için kapılar kaçta açılacak?

AYASOFYA'YA NASIL GİDİLİR?

1934 yılından bu yana müze olarak sayısız insanın ziyaretine uğrayan Ayasofya, 2020 yılı itibariyle cami şeklinde vatandaşların kullanımına sunuluyor. Ayasofya'nın bir kilise olarak 15 Ekim 360 tarihinde yapılmış olduğu biliniyor. Ünlü tarihi müzeye;

* Bağcılar-Kabataş arası Tramvay (T1 hattı) hattı ile Sultanahmet durağı,

* Taksim'den füniküler ile Kabataş'tan tramvayla, Beşiktaş'tan otobüs ile veya yürüyerek Kabataş'a gelip, Kabataş'tan da tramvay ile,

* Üsküdar veya Kadıköy'den, önce şehir hatları vapurları ile Eminönü'ne gelip, Eminönü'nden de tramvay ile,

* Marmaray veya tren ile Sirkeci durağından yine tramvay ile Sultanahmet'e ulaşım sağlanabilir.

* Halkalı-Sirkeci Banliyö Tren hattı ile Sirkeci'ye, buradan da tramvay hattıyla Ayasofya Müzesi'ne ulaşılabilir.

* Ayrıca otobüs hatları ile de Ayasofya'ya gitmem mümkün:81 - BN1 - BN2 - 1453 - TB1 - TB2 - 28T - 90B - 97G.

SULTANAHMET'E NASIL GİDİLİR?

Anadolu yakasından Sultanahmet'e, Kabataş ya da Eminönü'nden sonra tramvayla Sultanahmet'e ulaşılabilir. Taksim yönünden otobüs, metro ya da tramvayla Sultanahmet'e gelinebilir. Yenibosnadan, metrobüsle Zeytinburnu'na gidilir. Zeytinburnu'ndan da, Tramvayla yine Sultanahmet'e ulaşmak mümkün.

İlgili Haberler

Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderildi!
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazı için 500 kişiye davetiye gönderildi!
Ayasofya Camii'de kaç kişi cuma namazı kılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu
Ayasofya Camii'de kaç kişi cuma namazı kılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu
Ayasofya'da ilk namaz nasıl olacak? Ayasofya Camii'nde kaç kişi namaz kılabilecek?
Ayasofya'da ilk namaz nasıl olacak? Ayasofya Camii'nde kaç kişi namaz kılabilecek?

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak Güncel
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Uyku tutmadı, boğazını sıkarak öldürdüm
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Uyku tutmadı, boğazını sıkarak öldürdüm
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Sinirime hakim olmayı futbol sonrası başaracağım
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Halife Hafter Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Michael Jackson
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Erkek Muğla Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ayasofya Camii kaçta açılacak? Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için kapılar kaçta açılacak? Ayasofya cami açılışı kaçta? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 10:55:14. #1.14#
title