Ayasofya Camii imamından istifa açıklaması
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Ayasofya Camii imamından istifa açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayasofya Camii imamından istifa açıklaması

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç
Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, istifasına ilişkin açıklama yaptı. Boynukalın, "Akademik çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşamayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir" ifadelerini kullandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imamlık görevinden istifa eden Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Asıl mesleğim üniversite öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve Marmara Üniversite'sinin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevinden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşamayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir. 86 yıl sonra yeniden fethedilen yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla'ya sonsuz hamdü senalarımı arz ediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hassaten kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünce İslam'ı anlatmaya çalıştım. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim. Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kuran'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim bize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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