Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı
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Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı

AYASOFYA Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.

Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç
Her paylaşımı olay olmuştu! İşte Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'ı istifaya götüren süreç
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı

AYASOFYA Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.

Edinilen bilgiye göre geçici görevlendirme ile Ayasofya Camii'nde imamlık yapan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, salı günü 

İstanbul Müftülüğü 'ne görevden affını isteyen bir dilekçe sundu. Boynukalın'ın görevinden ayrılma talebi İstanbul İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kabul edildi. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edeceği öğrenildi.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Aziz kardeşlerim, asıl mesleğim üniversitede öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve Marmara Üniversitesi'nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek 'Ayasofya imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım.' Gibi hezeyanlara meydan vermemektir. 86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla'ya sonsuz hamdü senalarımı arz ediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hassaten kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünce İslam'ı anlatmaya çalıştım. Bunu yapamazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim. Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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