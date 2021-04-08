Ayasofya Camii imamı Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı

AYASOFYA Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.

AYASOFYA Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.

Edinilen bilgiye göre geçici görevlendirme ile Ayasofya Camii'nde imamlık yapan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, salı günü İstanbul Müftülüğü 'ne görevden affını isteyen bir dilekçe sundu. Boynukalın'ın görevinden ayrılma talebi İstanbul İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kabul edildi. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı