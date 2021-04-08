AYASOFYA CAMİİ İMAMI MEHMET BOYNUKALIN GÖREVİNDEN AYRILDI
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AYASOFYA CAMİİ İMAMI MEHMET BOYNUKALIN GÖREVİNDEN AYRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AYASOFYA CAMİİ İMAMI MEHMET BOYNUKALIN GÖREVİNDEN AYRILDI

AYASOFYA Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.

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Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı

AYASOFYA Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.

Edinilen bilgiye göre geçici görevlendirme ile Ayasofya Camii'nde imamlık yapan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, salı günü 

İstanbul Müftülüğü 'ne görevden affını isteyen bir dilekçe sundu. Boynukalın'ın görevinden ayrılma talebi İstanbul İl Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kabul edildi. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edeceği öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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