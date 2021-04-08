Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü
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Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.

Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevden ayrıldı

Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki görevine geri döndü.

Edinilen bilgilere göre geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlığını yürüten Boynukalın, görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi Diyanet İşleri Başkanlığı'nca olumlu karşılandı. Boynukalın'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edeceği öğrenildi.

Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü
Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü
Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü
Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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