AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ Gece saatlerine kadar ziyaretçi yoğunluğunun sürdüğü Ayasofya Camii dezenfekte edildi.

AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Gece saatlerine kadar ziyaretçi yoğunluğunun sürdüğü Ayasofya Camii dezenfekte edildi.

Ayasofya Camii'ne gece saatlerine kadar vatandaşların ziyareti devam etti. Camiye gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görevlilerden yapılan ziyaretler hakkında bilgi alırken vatandaşlarla da sohbet etti. Vali Yerlikaya, daha sonra camiden ayrıldı. Gece saatlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Ayasofya Camii, Fatih Belediyesi görevlileri tarafından dezenfekte edildi. Özel kıyafet giyen görevliler, günün her saati yoğun ziyaretçi akınına uğrayan caminin her yanında dezenfekte çalışması yaptı.

- Rk

Kaynak: DHA