Ayasofya Camii'de kaç kişi cuma namazı kılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu
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Ayasofya Camii'de kaç kişi cuma namazı kılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu

İbadete açılan Ayasofya Camii içerisinde cuma namazını kaç kişinin kılacağı belli oldu. Ayasofya Camii içerisinde kaç kişi cuma namazı kılacak? Ayasofya'da restorasyon ne zaman tamamlanacak? Ayasofya'da ilk cuma namazı ne zaman kılıancak?

Ayasofya Camii'de kaç kişi cuma namazı kılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu
22.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:07

Son dakika: Cuma günü Ayasofya Camii içinde birer metre arayla 700 ila 1000 kişi namaz kılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Erbaş, merak edilenleri yanıtladı.

AYASOFYA CAMİİ İÇERİSİNDEN KAÇ KİŞİ CUMA NAMAZI KILACAK?

Erbaş, ''Caminin içinde sosyal mesafeye uygun olarak düzenleme yapılıyor. Yaklaşık 700 ila bin kişi sosyal mesafeye uygun olarak namaz kılabilecek.'' dedi.

AYASOFYA'DA RESTORASYON NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

24 Temmuz 2020 tarihinde kılınacak cuma namazı için yapılması gerekenlerin tamamlanmasına az kaldı. Restorasyona ilişkin detayları Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi.

"TEK BİR ÇİVİ BİLE ÇAKMIYORUZ"

Erbaş, "Namaz kılacak insanlarımızla ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah Cuma günü her şey hazır olacak. Caminin içinde sosyal mesafeye uygun olarak düzenleme yapılıyor. Yaklaşık bin kişi sosyal mesafeye uygun olarak namaz kılabilecek. Resimler ve freskler teknolojik imkanlara uygun olarak kapatılıyor, tek bir çivi bile çakmıyoruz" diye konuştu.

DAVETİYELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Öte yandan Ayasofya'da namaz kılacak 500 kişiye gönderilen davetiyeler de ortaya çıktı. Davetiyelerde Tevbe Suresi 18. ayete yer verilmesi dikkat çekti.Tevbe Suresi'nde geçen ifadeler şöyle: "Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur."

Ayasofya Camii'de kaç kişi cuma namazı kılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu
Ayasofya Camii'de kaç kişi cuma namazı kılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu

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