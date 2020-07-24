Ayasofya Camii'de cuma namazı kılınırken, Yunanistan'da çan sesleri yükseldi, bayraklar yarıya indirildi
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Ayasofya Camii'de cuma namazı kılınırken, Yunanistan'da çan sesleri yükseldi, bayraklar yarıya indirildi

86 yıl sonra ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ederken Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi. Ülkede ayrıca Ayasofya'da kılınan namaz öncesi matem çanları da çalındı. Yunanistan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okunan Kuran tilavetini canlı yayınladı.

Ayasofya Camii'de cuma namazı kılınırken, Yunanistan'da çan sesleri yükseldi, bayraklar yarıya indirildi
24.07.2020 14:44 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:47

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan Cuma namazı öncesinde Yunanistan'da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor.

YUNANİSTAN'IN AYASOFYA TEPKİSİ NE OLDU?

86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi görerek manşetlere taşındı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya'ya akın ederken, Yunan basını da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini yas olarak nitelendirdi.

YUNANİSTAN BAYRAKLARI YARIYA İNDİRDİ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasından saatler önce Yunanistan'da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığını belirtildi.

KURAN TİLAVETİNİ CANLI YAYINLADILAR

Yunan televizyonlarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki Kuran tilaveti canlı olarak yayınlandı.

Kaynak: İHA

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