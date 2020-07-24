Ayasofya Camii böyle aydınlatıldı 86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii havanın kararmasıyla birlikte böyle aydınlatıldı.

86 yıl sonra kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Camii havanın kararmasıyla birlikte böyle aydınlatıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazıyla ibadete yeniden açıldı. Cuma namazının ardından İkindi ve Akşam namazlarında binlerce Müslüman Ayasofya Camii'nde vakit namazlarını kıldı. Ayasofya-i Kebir Camii, havanın kararmasıyla birlikte böyle aydınlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA