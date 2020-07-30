Ayasofya Camii bayram öncesinde dezenfekte edildi
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Ayasofya Camii bayram öncesinde dezenfekte edildi

AYASOFYA Camii, Arife Günü'nde dezenfektan ve gülsuyuyla temizlendi.

Ayasofya Camii bayram öncesinde dezenfekte edildi
30.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:32

AYASOFYA Camii, Arife Günü'nde dezenfektan ve gülsuyuyla temizlendi.

Ayasofya Camii, Kurban Bayramı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Defenzekte çalışmaları sırasında vatandaşlar dışarıya çıkartılırken ekipler, çalışma yaptı. Ayasofya Camii'nde dezenfektanın yansı sıra gül suyu da kullanıldı. Çalışmaların yapılmasının ardından cami, tekrar vatandaşlara ziyaretine ve ibadete açıldı. 


Kaynak: DHA

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