AYASOFYA CAMİİ BAYRAM ÖNCESİNDE DEZENFEKTE EDİLDİ Ayasofya Camii, Arife Günü'nde dezenfektan ve gülsuyuyla temizlendi.

Ayasofya Camii, Arife Günü'nde dezenfektan ve gülsuyuyla temizlendi.

Ayasofya Camii, Kurban Bayramı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Defenzekte çalışmaları sırasında vatandaşlar dışarıya çıkartılırken ekipler, çalışma yaptı. Ayasofya Camii'nde dezenfektanın yansı sıra gül suyu da kullanıldı. Çalışmaların yapılmasının ardından cami, tekrar vatandaşlara ziyaretine ve ibadete açıldı.

Kaynak: DHA