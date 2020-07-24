Ayasofya Camii açılışında meydana sığmayan cemaat caddelerde namaz kıldı Ayasofya Camii açılışında meydana sığmayan cemaat caddelerde namaz kıldı 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne vatandaşlar akın etti.

Ayasofya Camii açılışında meydana sığmayan cemaat caddelerde namaz kıldı

İSTANBUL - 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne vatandaşlar akın etti. Cami içine ve meydana sığmayan cemaatin bir kısmı sokak ve caddelerde Cuma namazını kıldı.

Ayasofya Camii bugün kılınan Cuma namazı ile birlikte yeniden cami olarak ibadete açıldı. Cami içine ve meydana sığmayan cemaat, sokak ve caddelerde namazlıklarını sererek saf tutu. Cuma namazının kılınmasının ardından dönüş yoluna çıkan vatandaşlar özelikle Sirkeci istikametinde yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 45 dakika içinde sokak ve caddeler normal yoğunluğuna döndü.

Kaynak: İHA