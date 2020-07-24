AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞINA KURBANLIK KOÇLA GELDİ Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma namazı için gelen bir vatandaş açılışta kesmek için kurbanlık koç getirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma namazı için gelen bir vatandaş açılışta kesmek için kurbanlık koç getirdi.

Bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren alana girmek için vatandaşlar beklemeye başlarken, Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cuma namazını kılmak ve açılışında kesmek için bir vatandaş kurbanlık koç getirdi. Yenibosna'dan çocuklarıyla birlikte gelen adam ibadete açılmasından çok mutlu olduğunu söylerken, " Yenibosna'dan geldik. Ayasofya'ya özel kesmek için getirdik. İzin aldık korumalardan. Kontrollerden geçtik. Kesim için eşyalarımız hazır. Açılışına sevindik" diye konuştu.

MEHTERLİ BEKLEYİŞBir çok noktadan polisin kontrolüyle içeri alınan vatandaşlar içeri girmek için bekledi. Sultanahmet Camii alt tarafında bekleyen vatandaşlara mehter takımı eşlik etti. Bir süre girişlere izin vermeyen polis ekipleri daha sonra üst ve çanta araması yaparak alana girmek isteyen vatandaşları içeri aldı. Alana girmek için bekleyen Kadir Özkan üç arkadaşıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk cuma namazı için geldiklerini söyledi.

Görüntü dökümü: ------------------Koçtan görüntüVatandaş ile röportajKalabalıktan görüntüMehter Takımından görüntü

- İstanbul

Kaynak: DHA