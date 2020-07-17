AYASOFYA CAMİİ 24 TEMMUZ'A HAZIRLANIYOR BİLET GİŞESİ ÜZERİNDEKİ YAZILAR SÖKÜLDÜ Ayasofya Camii girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği hızlı geçiş gişesi üzerinde bulunan yazılar söküldü.

Ayasofya Camii girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği hızlı geçiş gişesi üzerinde bulunan yazılar söküldü.

24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde müze tabelasının kaldırıldığı camide görevliler bugün de, cami girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği gişe üzerindeki 'Museum Pass/Fast Track(Hızlı Geçiş) Info&sale(Bilgi ve satış)" yazıları söküldü.

Kaynak: DHA