Ayasofya Camii 24 Temmuz'a hazırlanıyor: Bilet gişesi üzerindeki yazılar söküldü
Ayasofya Camii girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği hızlı geçiş gişesi üzerinde bulunan yazılar söküldü.
17.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:04
Ayasofya Camii girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği hızlı geçiş gişesi üzerinde bulunan yazılar söküldü.
- İstanbul
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde müze tabelasının kaldırıldığı camide görevliler bugün de, cami girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği gişe üzerindeki "Museum Pass/Fast Track(Hızlı Geçiş) Info&sale(Bilgi ve satış)" yazıları söküldü.
- İstanbul
Kaynak: DHA