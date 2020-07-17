Ayasofya Camii 24 Temmuz'a hazırlanıyor:  Bilet gişesi üzerindeki yazılar söküldü
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Ayasofya Camii 24 Temmuz'a hazırlanıyor:  Bilet gişesi üzerindeki yazılar söküldü

Ayasofya Camii girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği hızlı geçiş gişesi üzerinde bulunan yazılar söküldü.

Ayasofya Camii 24 Temmuz'a hazırlanıyor:  Bilet gişesi üzerindeki yazılar söküldü
17.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:04
Ayasofya Camii girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği hızlı geçiş gişesi üzerinde bulunan yazılar söküldü. 

24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde müze tabelasının kaldırıldığı camide görevliler bugün de, cami girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği  gişe üzerindeki "Museum Pass/Fast Track(Hızlı Geçiş) Info&sale(Bilgi ve satış)" yazıları söküldü. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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