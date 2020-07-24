AYASOFYA CAMİİ 24 SAAT AÇIK OLACAK
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AYASOFYA CAMİİ 24 SAAT AÇIK OLACAK

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması yönünde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya talimat verdi.

AYASOFYA CAMİİ 24 SAAT AÇIK OLACAK
24.07.2020 20:50 | Son Güncelleme: 24.07.2020 20:54

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması yönünde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya talimat verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan  #AyasofyaKebirCamiiSerifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

 


Kaynak: DHA

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