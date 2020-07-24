Ayasofya Cami önünde kayısı ikramı
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Ayasofya Cami önünde kayısı ikramı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan Cuma Namazı sonrasında cemaate ve vatandaşlara Malatya Kayısısı ikram etti.

Ayasofya Cami önünde kayısı ikramı
24.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:21

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan Cuma Namazı sonrasında cemaate ve vatandaşlara Malatya Kayısısı ikram etti.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 86 yıl aradan sonra kapılarını İslam Dünyasına yeniden açan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifte tarihi bir an yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlar, Milletvekilleri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları ile Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin yer aldığı ilk Cuma Namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş kıldırdı.

Başkan Çınar da camideki yerini aldı

Okunan hatm-i şerifler, dualar ve selalarla farklı bir atmosferin hakim olduğu Cuma Namazında yerini alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihe ana şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifte yoğun bir katılım altında gerçekleşen ilk Cuma Namazında duygusal anların yaşandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra kılınan ilk Cuma Namazın da farklı bir heyecan ve duygunun hakim olduğunu ifade etti.

"Ayasofya'nın İslam dünyasında özel bir yeri vardır"

Ayasofya'nın İslam Dünyasında özel bir yeri olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için büyük çaba sarf eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese öncelikle şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifte kılınan ilk Cuma namazında yer alıp, bu tarihe ana şahitlik etmeyi anlatmaya kelimeler yetmez, çok heyecanlandık ve gurur duyduk.7'den 70'e herkes buraya akın etti, sokaklar ve caddeler dolup taştı. Allah'a şükürler olsun ki, İstanbul'un Fatihi Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti yerine gelmiştir. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifimizin milletimize ve Müslüman Alemine hayırlı olmasını diliyorum. İslam dünyası uzun yıllardır bu anı bekliyordu. İslam aleminin manevi duygularının doruklara çıktığı bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Bu gurur tüm milletimizin ve Müslümanlarındır. İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet'i ve kahraman ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

"Tarihi ana şahitlik edenlerin ağzını kayısı ile tatlandırdık"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifte kılınan ilk Cuma namazından sonra vatandaşlara Malatya kayısısı ikram ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bu tarihi anı yaşayanlar bir yandan maneviyatlarını güçlendirirken diğer taraftan ikram ettiğimiz kayısımızla ağızlarını tatlandırmış oldular. Bugün bizim için her açıdan gurur ve onur günüdür. Türkiye ve Dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kardeşimiz muhteşem bir atmosferin oluşmasına neden oldular, insanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadılar. Bizlerde kılınan ilk Cuma Namazında yerimizi aldık, namazımızı eda edip dualarımızı yaptık ardından bu tarihi anı yaşayanlarla bir araya gelip, dünyaca ünlü kayısımızı ikram ettik. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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