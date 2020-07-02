Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya Müze olarak mı kaldı? Ayasofya Müzesi hakkında Danıştay ne karar verdi? Danıştay, Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin karar aldı. Peki, Ayasofya Müzesi hakkında Danıştay ne karar verdi? Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya Müze olarak mı kaldı? İşte, detaylar!

İstanbul'un fethinin 567. Yıldönümünde gündeme gelen Ayasofya, Fetih Suresi okunması sonrası Ayasofya cami oldu mu sorusu ile gündeme gelmişti. Peki, Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya Müze olarak mı kaldı?

AYASOFYA MÜZESİ HAKKINDA DANIŞTAY NE KARAR VERDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" demişti.

Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay'da görüşülen duruşma sona erdi. Mahkeme kararını 15 günde içinde açıklayacak. Kararın ardından Ayasofya müze olarak kalacak ya da yeniden camiye dönüştürülecek.

AYASOFYA MÜZESİ HAKKINDA DANIŞTAY NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararının iptali için Danıştay'a açılan dava görüldü.

Danıştay'dan yapılan bildiride, kararın 15 gün içinde açıklanacağı duyuruldu.

Yüksek Mahkemenin vereceği karara göre Ayasofya yeniden ibadete açılabilecek ya da müze olarak kullanılmaya devam edecek.