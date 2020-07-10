Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya ibadete ne zaman çıkacak? Ayasofya kararı nedir?
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FLASH HABER: Danıştay'tan Ayasofya için 86 yıl sonra tarihi karar! Cami olarak kullanılabilecek

Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya ibadete ne zaman çıkacak? Ayasofya kararı nedir?

Ayasofya ibadete açıldı mı? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından cami olarak kullanıma açılan Ayasofya için müze haline getirilmesini içeren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Peki, Ayasofya cami oldu mu?

Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya ibadete ne zaman çıkacak? Ayasofya kararı nedir?
10.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:59

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine yönelik Danıştay'a ilk başvuru 2005 yılında yapılmıştı. Uzun sürenin ardından Danıştay, 10. Dairesi, 1934 tarihinde alınan kararı iptal etti. Buna göre Ayasofya artık ibadete açılabilecek. İşte detaylar...

AYASOFYA CAMİ OLACAK MI?

Yıllardır müze olarak ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya, 29 Mayıs günü yeniden cami olması konusunda tartışmaların merkezinde yer almaya başladı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sonrası cami olarak hizmete sunulan Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti.

2 Temmuz'da Ayasofya'nın statüsünün ne olacağını ilişkin Danıştay'da görüşüldü. Buna göre, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasının önü açıldı.

DANIŞTAY AYASOFYA KARARI

Ayasofya'nın yeniden cami olarak halka açılmasına dair Danıştay kararı şöyle:

''Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı, yukarıda yer verilen mevzuat, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve AİHM kararları kapsamında değerlendirildiğinde Ayasofya'nın statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizle güvence altına alınan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu, Ayasofya'nın vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu, Vakıf senedinin hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, bu hususun tüm gerçek ve tüzel kişilerle birlikte davalı idare için de bağlayıcı olduğu, devletin vakıf varlığının, vakfedenin iradesine uygun olarak kullanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü, vakıf mal ve hakları ile ilgili olarak vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müdahalede bulunmama yönünde de negatif yükümlülüğünün bulunduğu kuskusuzdur. Bu durumda Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, bu hususlar dikkate alınmaksızın Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen dava konusu Bakanlar Kurulu Kararında hukuka uygunluk görülmemiştir."

AYASOFYA KARARINDA NE OLMUŞTU?

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamış ve dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

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