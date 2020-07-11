Ayasofya Cami oldu Kırşehir AK Parti Teşkilatı şükür namazı kıldı
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Ayasofya Cami oldu Kırşehir AK Parti Teşkilatı şükür namazı kıldı

Ayasofya'nın Danıştay 10. Dairesinin kararı ile Cami haline dönüştürülmesi haberleri sonrasında AK Parti Kırşehir Teşkilatı şükür namazı kıldı.

Ayasofya Cami oldu Kırşehir AK Parti Teşkilatı şükür namazı kıldı
11.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:48

Ayasofya'nın Danıştay 10. Dairesinin kararı ile Cami haline dönüştürülmesi haberleri sonrasında AK Parti Kırşehir Teşkilatı şükür namazı kıldı.

Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi Caminde sabah namazında kılınan şükür namazına Gençlik Kolları, Merkez İlçe ve il teşkilatı katıldı. Ayasofya'nın camiye dönüşmesi ile şükür namazı kılan AK Parti Teşkilatından yapılan açıklamada; "Bizans halkı, korku ve merakla Ayasofya'da akıbetlerini beklemekteydi. Fatih, kendisini karşılayan halka, hayatları ve hürriyetleri konusunda teminat vererek, Ayasofya'ya girdi. İstanbul'un Fatihi, fetih sembolü olarak sancağını Ayasofya'nın ortasındaki mihrabın bulunduğu yere diker, kubbeye doğru bir ok fırlatır, ilk ezanı da kendisi okur. Böylece Fatih, fethini de tescillemiş olur" denildi. 86 yıl sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya'nın, 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek özüne dönmesinin yolunu açması sonrası namaz kılmaya başlanacağının sevincini şükür namazı kılarak yaşadıklarını belirten AK Parti Teşkilatından yapılan açıklama şöyle; "İçine ancak bilet alarak girebildiğimiz ecdad mirasına inşallah artık sadece abdest alarak gireceğiz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da, yerli ve yabancı, müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Bu kucaklayıcı tavır, aynı Ayasofya Cami gibi, ecdadımızın bize bıraktığı bir mirastır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demek. Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Hakkını kullanmaktan çekinmeyen, tam bağımsız ve büyük Türkiye yolunda cumhurbaşkanımızla birlikte yürümekten dolayı Ayasofya'nın da Rabbi olan Allah'a binlerce kez şükrediyoruz." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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