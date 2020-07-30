Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor
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Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor

Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor Bayram namazı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresi dezenfekte edildi Bayram namazı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışması yapıldı.

Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor
30.07.2020 16:48 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:51

Ayasofya bayram namazına hazırlanıyor

Bayram namazı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresi dezenfekte edildi

İSTANBUL - Bayram namazı öncesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışması yapıldı.

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken, sabah kılınacak bayram namazı öncesi camiler temizlenip dezenfekte edilerek namaza hazır hale getiriliyor. 86 yıl aradan sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de ilk bayram namazının kılınacak olması dolayısıyla temizlik çalışmaları yapıldı. Namaz öncesi yetkililer tarafından önlemler alınırken, Fatih Belediyesi tarafından cami çevresi ve meydanda özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışması yapıldı. Belediyeye bağlı ekipler vatandaşların bayram namazını hijyenik bir ortamda kılabilmesi için tüm meydanı boydan boya temizledi. Arife gününde ayrıca ziyaretçilerin Ayasofya'ya yoğun ilgi gösterdikleri görüldü.

Kaynak: İHA

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