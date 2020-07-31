Ayasofya Bayram namazına hazırlandı
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Ayasofya Bayram namazına hazırlandı

Ayasofya Bayram namazına hazırlandı Ayasofya Bayram Namazı için temizlendi, güvenlik araması yapıldı İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'te sosyal mesafe düzenlemesi ile geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

31.07.2020 03:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:59

Ayasofya Bayram namazına hazırlandı

Ayasofya Bayram Namazı için temizlendi, güvenlik araması yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'te sosyal mesafe düzenlemesi ile geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Polis ekipleri ise bomba arama köpekleriyle cami içinde ve dışında bomba araması yaptı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı için gece saatlerinde geniş kapsamlı dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. İstanbul Valiliği koordinasyonundaki çalışma Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerif'te sosyal mesafe düzenlemesi, dezenfekte, gül suyu ile geniş çaplı temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalarda caminin temas edilmeyen her noktasına dezenfektan sıkılırken, halılar elektrikli süpürgelerle temizlendi. Sosyal mesafe çalışmasını metre ile yapan ekipler, turkuaz yapışkan kartlarla 1 buçuk metre olarak ayarlandı.

Ziyarete kapatılan camide çalışmaların ardından polis ekipleri, bomba araması yapan 'dedektör köpeklerle' arama yapıldı. Görevliler dahil boşaltılan caminin içinde ve cami önündeki alanda geniş çaplı bomba araması yapıldı.

Ayasofya Bayram namazına hazırlandı

Kaynak: İHA

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