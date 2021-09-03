Ayasofya bahçesinde bir kişi darp edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayasofya bahçesinde bir kişi darp edildi

Ayasofya bahçesinde bir kişi darp edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde önceki akşam Ayasofya Camii bahçesinde 3 kişi tarafından darp edilen şahıs ağır yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde önceki akşam Ayasofya Camii bahçesinde 3 kişi tarafından darp edilen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Ayasofya Camii bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, tartışma sonucu, İbrahim A. (48) )ile Ahmet Y. (33), Alican Ö. (32) ve Emrah D. (32) arasında kavga çıktı. 3 kişi tarafında darp edilen İbrahim A. hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim A., Bursa'ya sevk edildi. Polis olaya karışan üç kişiyi gözaltına aldı. - BURSA

Ayasofya bahçesinde bir kişi darp edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisten kaçarken servis bekleyen kadına çarpan iki şüpheli suç makinesi çıktı
Polisten kaçarken servis bekleyen kadına çarpan iki şüpheli suç makinesi çıktı
Polisten kaçan suç makinelerinin kullandığı araç, yol kenarında servis bekleyen kadına çarptı
Polisten kaçan suç makinelerinin kullandığı araç, yol kenarında servis bekleyen kadına çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Tanju Özcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Derya Baykal Acun Ilıcalı
Spor Marcao Umut Meraş Salih Uçan Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ayasofya bahçesinde bir kişi darp edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:26:18. #1.16#

title