Ayaş'ta yerleşim yerine inen kızıl geyik koruma altına alındı
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Ayaş'ta yerleşim yerine inen kızıl geyik koruma altına alındı

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ayaş'ta yerleşim yerine inen kızıl geyik koruma altına alındı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde aç kalarak yerleşim yerine inen kızıl geyik, koruma altına alındı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde aç kalarak yerleşim yerine inen kızıl geyik, koruma altına alındı.

İlçede yerleşim yerine inerek evlerin yakınına giden kızıl geyiği gören Sait Topçu, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı Şefliğine bildirdi.

Bunun üzerine ilçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, iğneyle uyuttuğu hayvanı teslim aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, Sait Topçu'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Ekipte yer alan veteriner hekim Taner Hatipoğlu ise kızıl geyiğin erkek ve 2 yaşlarında olduğunu ifade etti.

Hatipoğlu, geyiğin Eskişehir'deki Çatacık Geyik Üretme ve Gen İstasyonu'na gönderileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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