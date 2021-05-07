Ayaş'ta Trafik Haftası kutlandı
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Ayaş'ta Trafik Haftası kutlandı

Ayaş'ta Trafik Haftası kutlandı
Anadolu Ajansı / Selim Sır - Haberler | Güncel

Ayaş'ta Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Ayaş'ta Trafik Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Ekipler, şehir içindeki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek, vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için Trafik Haftası nedeniyle Kovid-19 ile mücadele kapsamında dışarı çıkma yasaklarından muaf olan, görevli ve izinli olan araç sürücülerini denetledi.

Ekipler, emniyet kemerinin önemi, seyir halindeyken cep telefonunun kullanılmaması, aşırı hızdan kaçınılması konusunda sürücüleri uyardı, araçlardaki çocuklara jandarmanın hazırladığı boyama kitabı ve Jandarma çocuk dergisini hediye etti.

Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş Bahtiyar Akbaş, Trafik Haftası etkinliklerini pandemi nedeniyle kısıtlı gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını belirterek, sürücülerle yüz yüze iletişime geçip temel trafik tedbirleri konusunda broşür dağıttıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Sır

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