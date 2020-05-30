Ayaş'ta mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı Ayaş ilçesinde, Ankara Çayı'nın taşması sonucu çadırlarını su basan mevsimlik işçiler mağdur oldu.

Ayaş ilçesinde, Ankara Çayı'nın taşması sonucu çadırlarını su basan mevsimlik işçiler mağdur oldu.

Tekke Mahallesi Atasoy Küme Evleri mevkisinde, etkili olan yağış sonrasında Ankara Çayı taştı.

Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 350 kişinin kaldığı çadırlardaki eşyalar ve erzaklar su altında kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ayaş Belediyesi ekipleri, çadırların bulunduğu alanın zeminini yükseltme çalışmalarına başladı.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, "Devletin gücünü mağdurların yanlarında olarak hissettireceğiz, gereken ne ise kaymakamlığımızla iş birliği içinde yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA