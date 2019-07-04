Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralıANKARA (İHA)- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ayaş Karayolu üzerinde, işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı olayda 2'si ağır, 14 işçi yaralandı.
Ayaş'ta işçi servisi devrildi: 14 yaralı
ANKARA (İHA)- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Ayaş Karayolu üzerinde, işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı olayda 2'si ağır, 14 işçi yaralandı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika Haberleri