Ayaş'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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Ayaş'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

01.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:12
Ayaş'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde boş evlerden hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandıİlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş evlerden bakır kap, kazan, tencere, tepsi, ibrik gibi tarihi değeri olan ürünlerin yanı sıra televizyon ve çeşitli eşyalar çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde boş evlerden hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş evlerden bakır kap, kazan, tencere, tepsi, ibrik gibi tarihi değeri olan ürünlerin yanı sıra televizyon ve çeşitli eşyalar çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlılar V.A. ve D.T'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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