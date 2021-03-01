Ayaş'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde boş evlerden hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandıİlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş evlerden bakır kap, kazan, tencere, tepsi, ibrik gibi tarihi değeri olan ürünlerin yanı sıra televizyon ve çeşitli eşyalar çalınması üzerine çalışma başlattı.