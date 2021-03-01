Ayaş'ta evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Ankara'nın Ayaş ilçesinde boş evlerden hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandıİlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş evlerden bakır kap, kazan, tencere, tepsi, ibrik gibi tarihi değeri olan ürünlerin yanı sıra televizyon ve çeşitli eşyalar çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde boş evlerden hırsızlık yapan iki şüpheli tutuklandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş evlerden bakır kap, kazan, tencere, tepsi, ibrik gibi tarihi değeri olan ürünlerin yanı sıra televizyon ve çeşitli eşyalar çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, zanlılar V.A. ve D.T'yi kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak