Ayaş'ta Amatör Balıkçılar Yarıştı

ANKARA (AA) - Ayaş ilçesinde bulunan Asartepe (Çanılı) Baraj Gölünde, 7. Turna Balığı Yakalama Yarışması düzenlendi.



Sincan İlçesi Amatör Balıkçıları ve Kara Avcıları Derneğince bu yıl 7'ncisi düzenlenen Turna Balığı Yakalama Yarışması yoğun ilgi gördü.



Yarışma sonunda dereceye giren amatör avcılara ödülleri, baraj gölü kenarında yapılan törenle verildi.



Ayaş Kaymakamı Ahmet Başbaydar, törendeki konuşmasında, balık tutmayı kendisinin de çok sevdiğini ancak zaman bulamadığı için balık tutmaya gidemediğini ifade ederek, tüm katılımcıları kutladı.



Ödül törenine Ayaş Belediye Başkanı Vekili Burhan Demirbaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Jeotermal Kaynaklar ve Kırsal Alan kalkınma Daire Başkanı Özgür Güven ve Dernek Başkanı Niyazi Gerikalan da katıldı.



Yarışmada, kıyı kategorisi en çok balık tutma kategorisinde Mustafa Bilge, ikili olarak yapılan oltayla bottan en büyük balık tutma kategorisinde ise İbrahim Yıldız ve Şenol Çoşkun birinci oldu.



Ödül töreninde çocuk amatör balıkçılara da çeşitli hediyeler verildi.