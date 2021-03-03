Ayaş İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binası için çalışmalar sürüyor

Ayaş ilçesinde yeni emniyet müdürlüğü binasının yapımına devam ediliyor.

Ayaş ilçesinde yeni emniyet müdürlüğü binasının yapımına devam ediliyor.

???????Farahfaki Mahallesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasının yanında bulunan arsaya yeni bina yapımı için çalışmalara başlandı.

Eski emniyet müdürlüğü binasının ekonomik ömrünü tamamlandığı, bu nedenle daha kullanışlı, teknik donanımla güçlendirilecek yeni bina yapıldığı belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürü Tarık Kahveciler, "İki kat olarak inşa edilen yeni hizmet binasının bu yılın 10'uncu ayında tamamlanması planlandı. Çalışmalar hızla sürdürülüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak