Ayaş dutunun pekmez yolculuğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayaş dutunun pekmez yolculuğu

Ayaş dutunun pekmez yolculuğu Pekmezin kilosu 40 TL Ayaş'ın meşhur meyvesi dutun pekmez yolculuğu başladı.

04.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:14

Ayaş dutunun pekmez yolculuğu

Pekmezin kilosu 40 TL

ANKARA - Ayaş'ın meşhur meyvesi dutun pekmez yolculuğu başladı. Sabahın erken saatlerinde silkelenen dutlar, saatler süren bir emeğin ardından pekmeze dönüşüyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesinin meşhur lezzeti dut meyvesi için ilçede hummalı bir çalışma başladı. Vatandaşların bir kısmı dutu taze taze pazara indirirken bazıları da pekmeze dönüştürmeyi tercih etti. Sağlığa olan faydaları nedeniyle tercih edilen dut pekmezinin yolculuğu ise kameralara yansıdı. Günün ilk ışıklarıyla silkelenen dutlar özenle toplandı ardından sıkılıp bakır kazanlarda pişmeye bırakıldı. Saatler süren kaynama işleminin ardının pekmeze dönüşen dutlar, evlerin kilerlerinde yerini aldı. İlçe halkı için farklı bir kazanç olan pekmez pazarlarda ve marketlerde 15 liraya satılırken pekmezin kilosu ise 40 TL'den alıcısını bekliyor.

Dutların pekmez hikayesini anlatan Ayşe kavak, "Dutları serginin üstüne çırparız. Üzerinden toplayıp kazana aktarırız. Kazana da suyunu koyar dutu kazanda kaynatırız. Sararana kadar kaynatırız. Sararınca çuvallara boşaltırız. Leğenlerin içinde süzdürür tekrar kazana koyarız kaynatınca pekmez olur. Bir römork odun yanıyor 3, 4 saat sürüyor. Bir gününü alıyor bu işlem. Ben bunu 0 yıldır yapıyorum. İstanbul, Ankara, Fakültelere gider, hususi özel almaya gelirler. Dut pekmezi her türlü hastalığa şifa. Kansızlığı, soğuk algınlığı ve zatürreye en güzel ilaçtır. Katkı maddesi hiç yok, gübre yok, mazot yok. Allah'ın verdiği şifa bu. Gübre atmayız. Bir iki kez sularız. Gelir kapısı bizim için. Kışın satarım, hayrımı hasenatımı veririm. Torunlarım var 15- 20 tane harçlık ederler. Bir yılda 90 kg pekmez yapıyorum. Bu yıl 60 kg yakın. 100 kg daha yaparım" dedi.

Fatma Türkeltan ise "Bugün dut pekmezi yapacağız. Öncelikle ateşimizi yaktık. Bakır kalaylı kazan olması lazım. Sonrasında ezeceğiz dutları. Ateşte kaynayacak, üzeri bulgur bulgur görünüm alınca çuvala koyup süzdüreceğiz suyunu. Süzülen suyumuzu tekrar kaynatacağız. Bakır kazan olması lazım. Ayaş'ta bakır kazanda yaparız pekmezleri. Sarı bir köpük olduğunda kıvamı olmuş oluyor. Enerji verir dut pekmezi, iştah açar, kan yapar. Benim çocuğum bronşit hastası günlük veriyorum ona. Satanlar daha çok yapıyor. Biz kendimiz için 15, 20 kg yapıyoruz" diye konuştu.

Ayaş dutunun pekmez yolculuğu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu Haber
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Haber
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler Haber
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
Konya'da görülen et yiyen örümcekten dolayı vatandaşlar tedirgin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
ABD Başkanı Trump'un oğlu Trump Jr'ın kız arkadaşı koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Trump'un oğlu Trump Jr'ın kız arkadaşı koronavirüse yakalandı
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Polat Buse Varol Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Ayaş dutunun pekmez yolculuğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 14:21:43. #1.14#
title