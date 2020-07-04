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Ayaş dutunun pekmez yolculuğu

Ayaş'ın meşhur meyvesi dutun pekmez yolculuğu başladı.

Ayaş dutunun pekmez yolculuğu
04.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:53

Ayaş'ın meşhur meyvesi dutun pekmez yolculuğu başladı. Sabahın erken saatlerinde silkelenen dutlar, saatler süren bir emeğin ardından pekmeze dönüşüyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesinin meşhur lezzeti dut meyvesi için ilçede hummalı bir çalışma başladı. Vatandaşların bir kısmı dutu taze taze pazara indirirken bazıları da pekmeze dönüştürmeyi tercih etti. Sağlığa olan faydaları nedeniyle tercih edilen dut pekmezinin yolculuğu ise kameralara yansıdı. Günün ilk ışıklarıyla silkelenen dutlar özenle toplandı ardından sıkılıp bakır kazanlarda pişmeye bırakıldı. Saatler süren kaynama işleminin ardının pekmeze dönüşen dutlar, evlerin kilerlerinde yerini aldı. İlçe halkı için farklı bir kazanç olan pekmez pazarlarda ve marketlerde 15 liraya satılırken pekmezin kilosu ise 40 TL'den alıcısını bekliyor.

Dutların pekmez hikayesini anlatan Ayşe kavak, "Dutları serginin üstüne çırparız. Üzerinden toplayıp kazana aktarırız. Kazana da suyunu koyar dutu kazanda kaynatırız. Sararana kadar kaynatırız. Sararınca çuvallara boşaltırız. Leğenlerin içinde süzdürür tekrar kazana koyarız kaynatınca pekmez olur. Bir römork odun yanıyor 3, 4 saat sürüyor. Bir gününü alıyor bu işlem. Ben bunu 0 yıldır yapıyorum. İstanbul, Ankara, Fakültelere gider, hususi özel almaya gelirler. Dut pekmezi her türlü hastalığa şifa. Kansızlığı, soğuk algınlığı ve zatürreye en güzel ilaçtır. Katkı maddesi hiç yok, gübre yok, mazot yok. Allah'ın verdiği şifa bu. Gübre atmayız. Bir iki kez sularız. Gelir kapısı bizim için. Kışın satarım, hayrımı hasenatımı veririm. Torunlarım var 15- 20 tane harçlık ederler. Bir yılda 90 kg pekmez yapıyorum. Bu yıl 60 kg yakın. 100 kg daha yaparım" dedi.

Fatma Türkeltan ise " Bugün dut pekmezi yapacağız. Öncelikle ateşimizi yaktık. Bakır kalaylı kazan olması lazım. Sonrasında ezeceğiz dutları. Ateşte kaynayacak, üzeri bulgur bulgur görünüm alınca çuvala koyup süzdüreceğiz suyunu. Süzülen suyumuzu tekrar kaynatacağız. Bakır kazan olması lazım. Ayaş'ta bakır kazanda yaparız pekmezleri. Sarı bir köpük olduğunda kıvamı olmuş oluyor. Enerji verir dut pekmezi, iştah açar, kan yapar. Benim çocuğum bronşit hastası günlük veriyorum ona. Satanlar daha çok yapıyor. Biz kendimiz için 15, 20 kg yapıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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