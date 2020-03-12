Ayaş Devlet Hastanesinde termal su kullanılacak
Ayaş ilçesinde inşaat çalışmaları bitmek üzere olan 75 yataklı devlet hastanesinde termal su kullanılacağı bildirildi.
12.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:04
Ayaş ilçesinde inşaat çalışmaları bitmek üzere olan 75 yataklı devlet hastanesinde termal su kullanılacağı bildirildi.
Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, ilçede yapımı süren devlet hastanesinde inşaat çalışmalarının bu ay bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Hastanede termal su kullanılacağını aktaran Demirbaş, sıcak suyun özelliğini yitirmeden hastaneye getirilmesi konusunda çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.
Kaynak: AA