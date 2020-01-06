Ayaş-Ankara Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

06.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:58

Beypazarı-Nallıhan arası ulaşımı sağlayan Ankara Karayolunda, kar yağışı dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Ayaş Beli'nde, kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, kayan bazı araçlar trafiğin kilitlenmesine neden oluyor. Halen kar yağışının etkili olması dolaysıyla, araçlara zincir takmadan yola çıkmalarına izin verilmiyor.

Karayolları 43. Şube Şefliği Ayaş Bakımevi ekibi, yolun açık tutulabilmesi iççin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA