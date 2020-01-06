Ayaş-Ankara Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
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Ayaş-Ankara Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Beypazarı-Nallıhan arası ulaşımı sağlayan Ankara Karayolunda, kar yağışı dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

06.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:58
Ayaş-Ankara Karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Beypazarı-Nallıhan arası ulaşımı sağlayan Karayolunda, kar yağışı dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Beli'nde, kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, kayan bazı araçlar trafiğin kilitlenmesine neden oluyor. Halen kar yağışının etkili olması dolaysıyla, araçlara zincir takmadan yola çıkmalarına izin verilmiyor.

Karayolları 43. Şube Şefliği Ayaş Bakımevi ekibi, yolun açık tutulabilmesi iççin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA
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