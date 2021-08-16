Ayancık'ta Yaşanan Sel Felaketi Yardım Bilgi Hattı
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Ayancık'ta Yaşanan Sel Felaketi Yardım Bilgi Hattı

Ayancık'ta Yaşanan Sel Felaketi Yardım Bilgi Hattı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ayancık İlçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle, sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek için, Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi bünyesinde oluşturulan Çağrı Merkezinin iletişim bilgileri aşağıdadır.

Ayancık İlçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle, sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek için, Afet Acil Durum Yönetimi Merkezi bünyesinde oluşturulan Çağrı Merkezinin iletişim bilgileri aşağıdadır. Kamuoyuna duyurulur. Ayancık Köyleri Yardım Bilgi Hattı : 0546 100 0357 Ayancık İlçe Merkez Yardım Bilgi Hattı : 0546 100 0457

Kaynak: Habermetre

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