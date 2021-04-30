Ayancık'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Ayancık'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ayancık'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Yenigüler köyünde bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, üç ayrı poşetin içerisinde yaklaşık 452 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli bir kişi gözaltına alındı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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