Ayancık'ta ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor
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Ayancık'ta ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Helikoptere su ve gıda malzemelerinin yüklenmesi Sağlık ekibinin yaşlı bir teyzeyi ambulansa götürmesi SİNOP (AA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor.

Helikoptere su ve gıda malzemelerinin yüklenmesi

Sağlık ekibinin yaşlı bir teyzeyi ambulansa götürmesi SİNOP (AA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor. Mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Ayancık'ta ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor
Ayancık'ta ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor
Ayancık'ta ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor
Ayancık'ta ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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