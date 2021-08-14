Ayancık'ta ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor
Helikoptere su ve gıda malzemelerinin yüklenmesi Sağlık ekibinin yaşlı bir teyzeyi ambulansa götürmesi SİNOP (AA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor.
Helikoptere su ve gıda malzemelerinin yüklenmesi
Sağlık ekibinin yaşlı bir teyzeyi ambulansa götürmesi SİNOP (AA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşım sağlanamayan köylere helikopterler ile su ve gıda malzemesi ulaştırılıyor. Mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu