Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü
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Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü

Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde kereste fabrikasının çatısında tamirat yapan işçi bastığı yerin kırılmasıyla zemine düşerek yaralandı.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde kereste fabrikasının çatısında tamirat yapan işçi bastığı yerin kırılmasıyla zemine düşerek yaralandı.

Olay, selin yaralarının sarılması için çalışmaların devam ettiği Ayancık Küçük Sanayi Sitesi'nde saat 14.50'de meydana geldi. Kereste fabrikasında işçi olarak çalışan Nail Oğuz bir tamirat işi için fabrikanın çatısına çıktı. Bu sırada çatıda bastığı bir yer kırılan Oğuz, yaklaşık 5 metre yükseklikten fabrikanın zeminine düştü. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışma arkadaşları bu sırada büyük korku yaşadı.

Yara içinde kalan işçinin olay yerindeki ilk incelemesinde kolunda kırık oluştuğu tespit edildi. Bilinci yerinde olan işçi Oğuz, Ayancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - SİNOP

Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü
Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü
Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü
Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü
Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü
Ayancık'ta tamirat yapan işçi fabrikanın çatısından düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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