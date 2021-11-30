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Ayancık'ta şiddetli fırtına

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayancık'ta şiddetli fırtına

Sinop'un Ayancık ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, fırtınaya yolun ortasında yakalanan bir vatandaş ise ölümden döndü.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçarken, fırtınaya yolun ortasında yakalanan bir vatandaş ise ölümden döndü.

İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına çok sayıda apartman çatısının uçmasına neden olurken, çatı parçaları balkonlara kadar girdi.

Bazı bölgelerde fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı. Bir apartmanın çatısının uçan parçalar, yoldan geçmekte olan vatandaşı teğet geçti. - SİNOP

Ayancık'ta şiddetli fırtına

Ayancık'ta şiddetli fırtına

Ayancık'ta şiddetli fırtına

Ayancık'ta şiddetli fırtına

Ayancık'ta şiddetli fırtına

Ayancık'ta şiddetli fırtına

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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