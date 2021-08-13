Ayancık'ta selden zarar gören köprü yaya trafiğine kapatıldı
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Ayancık'ta selden zarar gören köprü yaya trafiğine kapatıldı

Ayancık'ta selden zarar gören köprü yaya trafiğine kapatıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde selden zarar gören ve bir kısmı çöken köprüde yaya geçişine izin verilmiyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde selden zarar gören ve bir kısmı çöken köprüde yaya geçişine izin verilmiyor.

Ceviz Mahallesi'nde bulunan ve selden zarar görerek bir kısmı yaklaşık 3 metre çöken Ayancık köprüsünün sallanması ve tehlike oluşturması üzerine yaya trafiğine kapatıldı.

İlçede bulunan 3 köprüden yıkılmayan tek köprü olan ve ilçeyi birbirine bağlayan köprüde oluşan kalabalık ekiplerce tahliye edildi.

Üzerinde insan zinciri oluşturularak yardımların elden ele karşıya ulaştırıldığı köprüye, tahliyenin ardından şerit çekildi.

Önlem alınan köprü ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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