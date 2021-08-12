Ayancık'ta selden etkilenen vatandaşlara içme suyu dağıtıldı
Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara su yardımı yapıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara su yardımı yapıldı.
Türk Kızılay, AFAD ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, içme suyu verilemeyen ilçeye tırlarla getirilen sular vatandaşlara dağıtıldı.
İlçeyi ikiye ayıran Ayancık Çayı'ndaki 2 köprünün yıkılmasının ardından, ayakta kalan hasarlı köprünün üzerinde yardım ekipleri zincir oluşturdu. Ekipler, suları elden ele karşı tarafa ulaştırdı.
Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil mutfaktan vatandaşlara çorba dağıtılıyor.
Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilçede, sele kapılan araçlar kaldırılarak yollar açılmaya çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün