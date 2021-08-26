Ayancık'ta selden etkilenen cami temizlendi

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bodrum ve bahçesine çamur dolan cami, AFAD gönüllüleri tarafından temizlendi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bodrum ve bahçesine çamur dolan cami, AFAD gönüllüleri tarafından temizlendi.

İlçede yaşanan sel felaketi sonrası Yeni Sanayi Camisi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları tamamlandı. İzmir'den gelen AFAD gönüllüleri tarafından yapılan çalışmalarda tonlarca çamur ve moloz, cami avlusu dışına taşındı.

Hakan Toldo, "Ekibimizdeki her çalışanımız gönüllüdür. Sivil hayatta herkes farklı işlerle uğraşıyor. Geldiğinde camimiz tabana kadar balçıkla doluydu. Mehmetçikle beraber biz İzmir gönüllüleri olarak gereğini yaptık ve hazır hale getirdik" dedi.

Muhabbet Güneri, "İzmir'den AFAD gönüllüsü olarak Ayancık'a geldik. Camimizi temizledik ve mutluyuz. Hiçbir zaman millet olarak milli mücadele ruhumuzu kaybetmediğimi gördük. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı