Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi
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Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi Hurdaya dönen araçta fasulye asma verdi Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan selde yüzler araçta zarar gördü.

Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi

Hurdaya dönen araçta fasulye asma verdi

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan selde yüzler araçta zarar gördü. Selde zarar gören arabaların bir kısmı park olarak kullanılan bir alanda toplandı. Hurdaya dönen araçların görüntüsü araba mezarlığını andırıyor.

Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bina bahçeleri, yollar ve çay yatağı gibi birçok alanda hurdaya dönmüş araçlar bulundu. Yüzlerce aracın zarar gördüğü ilçede bu araçların bir kısmı ise park olarak kullanılan bir alanda toplandı. Sel sularıyla kullanılmaz hale gelen araçlar hasar tespiti için bu alanda bekletiliyor.

Alanda çeşitli marka ve modellerden hasar görmüş araçlar görünebiliyor. Sahibinin 50 yıla yakın gözü gibi baktığı Anadol marka bir klasik otomobil de hurdaya dönmüş halde burada bulunuyor. Alanda motoru düşmüş, kaputu ezilmiş, içleri çamurla dolmuş araçların yanı sıra iç içe girmiş tanınmaz hale gelmiş birçok araç yer alıyor. Alan bu haliyle adeta bir araba mezarlığı görüntüsü veriyor. Çamurla kaplanmış bir kamyonetin arkasında ise fasulyenin asma vermeye başlaması dikkat çekiyor.

Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi
Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi
Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi
Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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