Son dakika haberi! Ayancık'ta sel meydana geldi (3)
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Son dakika haberi! Ayancık'ta sel meydana geldi (3)

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor.

İlçede aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşların bulunduğunu ve İçişleri Bakanlığınca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Maviş, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların da kurtarma operasyonuna katılmak üzere bölgeye gönderildiğini ve ilçeye ulaşım sağlayan köprülerin tamamının sular altında kaldığını sözlerine ekledi.

Son dakika haberi! Ayancık'ta sel meydana geldi (3)
Son dakika haberi! Ayancık'ta sel meydana geldi (3)
Son dakika haberi! Ayancık'ta sel meydana geldi (3)
Son dakika haberi! Ayancık'ta sel meydana geldi (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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